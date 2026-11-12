Das Opfer hatte in einer Polizeiinspektion in Favoriten Anzeige erstattet. Der 32-Jährige habe zuvor einige Tage bei ihr übernachtet, bevor er sie einsperrte, misshandelte und missbrauchte. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, woraufhin der Serbe in Floridsdorf in seinem Pkw festgenommen wurde.<BR \/><BR \/>Der Mann wies eine Alkoholisierung von rund einem Promille auf und musste seinen Führerschein abgeben. Darüber hinaus wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den bisher Unbescholtenen ausgesprochen. Eine Vernehmung des 32-Jährigen ist noch ausständig, er befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam.<BR \/><BR \/>(S E R V I C E - Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800\/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at<BR \/><BR \/>Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800\/216346 an.<BR \/><BR \/>Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https:\/\/www.gewaltschutzzentrum.at\/wien\/ 01\/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800\/700-217)<BR \/><BR \/>Onlineberatung HelpChat „Halt der Gewalt“ (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https:\/\/haltdergewalt.at<BR \/><BR \/>Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien: Erreichbarkeit und Kontakt Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von 16.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr sowie an Feiertagen. Tel.: +43 1 40160 35700 - Webseite: meduniwien.ac.at\/ugb )