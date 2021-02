Wieviel Covid-Intensiv-Plätze hat Südtirol wirklich?

Denn wie wir mittlerweile alle wissen, ist die Betreuung von Covid-Intensivpatienten sehr aufwendig und dauert oft mehrere Wochen.Dafür braucht es nicht nur ein Bett und verschiedenstes medizinisches Equipment, sondern vor allem auch geschultes Personal, um die Patienten zu bepflegen. Und das ist auch hierzulande knapp. Derzeit steigen nicht nur die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen, sondern auch jene der Intensivpatienten. Stand gestern waren es 34. Wie viele dieser lebensbedrohlich kranken Coronapatienten kann Südtirol angemessen betreuen?Widmann beantwortet die Frage wie folgt: „Es ist ein schwieriger Mechanismus, wir haben einen sogenannten dynamischen Bettenplan. Wir können ja nicht jetzt schon die 77 bis maximal 100 Betten und Maschinen, die wir zur Verfügung haben, mit Personal für Covid-19-Intensiv ausstatten, denn das hieße ja, dass die anderen Tätigkeiten und Leistungen des Gesundheitssystem zum Erliegen kommen würden. Das ist nicht so und ist nicht sinnvoll. Vielmehr wollen wir den normalen Dienst, wie Operationen oder wichtige onkologische Versorgung, so lang wie möglich aufrecht erhalten, immer limitiert. Da ist ja schon Druck, wenn nur ein Covid-Patient zu versorgen ist. Denn es ist einfach eine Veränderung, organisatorisch ein riesen Aufwand und eine große Belastung.Derzeit zählen wir beständig 30 bis 34 Intensivpatienten, da entsteht Routine. Wenn wir aber wie im Herbst zuerst 23 Patienten haben und die Zahl innerhalb einer Woche auf 43 steigt, ohne wieder zu sinken, gibt es Alarm. Wenn es so weiter geht, kommen wir bald auf 77 Patienten, die wir relativ schnell bespielen können, im Extremfall bis zu 100. Das ist dann aber natürlich abhängig von verfügbaren Ressourcen. Je mehr Covid-Patienten, desto mehr Personal muss von anderen Bereichen abgezogen werden. Das bedeutet, je mehr Covid-Intensiv-Patienten, desto mehr müssen wir in anderen Bereichen herunterfahren.Das wird natürlich erst gemacht, wenn es soweit ist. Man versucht, das Gleichgewicht zu erhalten. Wenn es aber ganz klare Indizien gibt, dass die Zahl der Intensivpatienten steigt, wird es einen schnellen und sehr harten Lockdown geben, denn nur dann kann man die Zahlen wieder ins Reine bringen.

