„Wieviel Hallenbad will sich Südtirol leisten?“

13 öffentliche Hallen- und Erlebnisbäder werben in Südtirol um die Gunst der Besucher. Die meisten von ihnen gehören den Gemeinden und „viele davon wurden nach einer stolzen Tauffeier als dauerhaft zu Lasten lebende Stiefkinder an eine Führungsgesellschaft in Pflege gegeben“, erklärt der Präsident der Bruneck Aktiv GmbH, Alfred Valentin. + Martin Tinkhauser