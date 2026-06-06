Nach Angaben von Zeugen eskalierte ein Streit innerhalb weniger Minuten. Die Beteiligten schlugen und traten aufeinander ein, selbst als einige bereits am Boden lagen, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet. Zudem sollen Gläser, Aschenbecher und Fahrradsättel als Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein.<BR \/><BR \/>Verängstigte Passanten suchten Schutz in den umliegenden Geschäften. Mehrere Streifen der Stadtpolizei, der Staatspolizei und der Carabinieri rückten an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte löste sich die Schlägerei schließlich auf. Einige Beteiligte flüchteten, andere wurden vor Ort identifiziert und befragt.<BR \/><BR \/>Zwei junge Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei wertet nun Aufnahmen von Überwachungskameras sowie Videos von Passanten aus. Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch unklar. Nicht ausgeschlossen werden Konflikte im Drogenmilieu.