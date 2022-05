Wilde Verfolgungsjagd an der Grenze – 36-jähriger Südtiroler festgenommen

Eine normale Verkehrskontrolle der Carabinieri Schlanders am Reschen wurde plötzlich zu einer rasanten grenzüberschreitende Verfolgungsjagd. Der Abend verlief an den Ufern des Reschensees friedlich, da nur wenige Verkehr war, schreiben die Carabinieri in einer Aussendung.Als die Beamten den Fahrer eines großen dunklen Geländewagens anhalten wollten, schien der zuerst den Anweisungen der Carabinieri folge zu leisten, gab dann aber plötzlich Vollgas und überfuhr beinahe einen der Beamten. Die Carabinieri nahmen die Verfolgung sofort auf.Der Fahrer des Geländewagens raste Richtung Grenze, weil er dachte, er könne dort die Beamten abhängen. Aber weit gefehlt: Die Beamten leiteten sofort die nötigen Maßnahmen des Schengen-Abkommens und der bilateralen Verträge mit der Schweiz ein. Die Streifenwagen der 3 Grenzstaaten konnten den Flüchtigen dadurch koordiniert verfolgen.Die Straße nach Landeck wurde sofort gesperrt. Danach konnte der Flüchtige in der Schweiz, in der Nähe von Samnaun von der Kantonspolizei Graubünden gestellt und festgenommen werden. Die Carabinieri arbeiten seit Dezember 2019 mit der der Kantonpolizei bei grenzüberschreitenden Einsätzen erfolgreich zusammen, heißt es in der Aussendung.Der 36-jährige Südtiroler Fahrer war im Besitz von mehreren Gramm Kokain und Haschisch.