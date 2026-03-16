<BR \/>Beamte der Staatspolizei führten am Sonntagabend in der Nähe der Autobahnausfahrt Bozen Süd Routinekontrollen durch. Dabei forderten sie den Fahrer eines vorbeifahrenden Autos auf, anzuhalten, um eine Kontrolle durchzuführen.<BR \/><BR \/>Der marokkanische Staatsbürger ignorierte jedoch die Aufforderung, langsamer zu fahren und stehen zu bleiben, und setzte seine Fahrt fort. Statt anzuhalten, ergriff er die Flucht und führte dabei laut Aussendung mehrere riskante und gefährliche Fahrmanöver aus.<BR \/><BR \/>Die Polizisten nahmen die Verfolgung mit dem Streifenwagen auf. Der Fahrer raste zunächst durch das Industriegebiet und anschließend in Richtung Oberau-Haslach. Trotz der akustischen und optischen Signale sowie der wiederholten Aufforderung anzuhalten setzte er seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort.<BR \/><BR \/>Obwohl ihn die Polizeistreife dicht verfolgte und er dabei Fußgänger sowie andere Fahrzeuge ernsthaft gefährdete, fuhr der Mann schließlich mit hoher Geschwindigkeit in die Pfarrhofstraße ein. Dort musste er jedoch anhalten, weil eine weitere Polizeistreife ihm den Weg versperrt hatte.<BR \/><BR \/>Der 48-jähriger mehrfach amtsbekannte marokkanische Staatsbürger stieg anschließend aus dem Auto. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten unter dem Vordersitz zehn Haschischblöcke mit einem Gesamtgewicht von mehr als einem Kilogramm. Die Drogen wurden ebenso beschlagnahmt wie eine rote Metallzange, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde zur Quästur gebracht und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu Verkaufszwecken verhaftet. Zudem wurde er wegen Besitz von Gegenständen, die als Waffen verwendet werden können, sowie wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige ins Bozner Gefängnis eingeliefert. Das Fahrzeug wurde ebenfalls beschlagnahmt.