<h3>\r\nVerfolgungsjagd von Eppan bis nach Bozen<\/h3>Die Jugendstaatsanwaltschaft versucht nun, den Tathergang zu rekonstruieren. Fest steht, dass die Verfolgungsjagd am Freitagnachmittag in Eppan begann und erst Stunden später in Bozen endete.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wurde in Eppan eine Ford-Limousine gestohlen. Kurz darauf nahm die Ortspolizei die Verfolgung auf. Die Jugendlichen setzten ihre Fahrt Richtung Bozen fort und versuchten, den Einsatzkräften zu entkommen.<BR \/><BR \/>Gegen 20.05 Uhr kam es schließlich in der Mailandstraße, nahe der Kreuzung mit der Reschenstraße und auf Höhe der Fußballplätze, zum Unfall. Das flüchtende Auto kollidierte dort mit einem Motorroller.<BR \/><BR \/>Auf dem Motorrad saßen ein 16-jähriger Bozner sowie seine 20-jährige Schwester. Beide wurden durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Nach ersten Informationen erlitten sie glücklicherweise nur leichte Verletzungen und einige Schürfwunden.<h3>\r\nFlucht zu Fuß nach Zusammenprall<\/h3>\r\nNach dem Unfall setzten die vier Jugendlichen ihre Flucht zu Fuß fort. Das gestohlene Fahrzeug wurde wenig später in der Nähe des Unfallortes aufgefunden.<BR \/><BR \/>Nur ein Mitglied der Gruppe konnte noch am Freitagabend von Carabinieri aufgegriffen werden. Die anderen drei waren bis zuletzt verschwunden. Laut Ermittlern sind die Jugendlichen im Viertel Europa keine Unbekannten: In der Vergangenheit sollen sie bereits durch kleinere Vorfälle und Streiche aufgefallen sein.<BR \/><BR \/>Die Fahndung konzentriert sich derzeit vor allem auf die Auswertung von Überwachungskameras, insbesondere entlang der Strecke von Eppan nach Bozen.<h3>\r\nErmittlungen wegen Fahrerflucht und Autodiebstahl<\/h3>\r\nDie Stadtpolizei Bozen, genauer das Unfallkommando des Kommandos in der Galileistraße, ermittelt wegen Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung. Parallel dazu führen die Carabinieri Untersuchungen wegen des Fahrzeugdiebstahls.<BR \/><h3>\r\nWeiterer Zwischenfall am selben Tag<\/h3>Bereits wenige Stunden zuvor hatte sich am Freitag ein weiterer ungewöhnlicher Unfall in Bozen ereignet. In der Sigmundskroner Straße versuchte ein Fahrer eines schwarzen Audi RS3 einer Polizeikontrolle zu entkommen und fuhr dabei zeitweise auf der Gegenfahrbahn.<BR \/><BR \/>Ein entgegenkommender Pkw-Lenker reagierte offenbar erschrocken auf das Manöver und lenkte sein Fahrzeug abrupt nach rechts und erfasste ein Motorrad vom Typ Vespa – der Biker stürzte dabei zu Boden.<BR \/><BR \/>Der Fahrer des Motorrollers erlitt Prellungen am Knie und an beiden Knöcheln und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Ärzte gaben eine Heilungsdauer von acht Tagen an. <BR \/><BR \/>Der Fahrer des Audi konnte inzwischen von den Behörden angehalten werden. Ihm drohen nun Anzeigen wegen schwerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.