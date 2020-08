Wilder Puma sorgt in Santiago de Chile für Aufregung

Als der Puma sein Versteck verließ, wurde er mit Betäubungspfeilen ruhiggestellt und eingefangen. Die Polizei brachte den Puma in den Zoo, der ihn für eine Untersuchung in seine Tierklinik brachte. „Wenn alles gut geht, wird er in seinen natürlichen Lebensraum zurückgebracht“, verkündete der Zoo auf.Es war schon das sechste Mal seit März, dass in Santiago ein Puma eingefangen werden musste. Die Behörden vermuten, dass die Raubkatzen auf der Suche nach Nahrung aus den Hügeln im Umland in die Stadt kommen - und dort ungestört umherstreifen, weil wegen der Corona-Pandemie weniger Menschen auf der Straße sind als sonst.

apa