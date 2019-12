Wildhüter erschießen 2 Wilderer im Krüger-Nationalpark

Der tödliche Zwischenfall ereignete sich laut Nationalparkverwaltung in der Nacht auf Freitag, als eine Ranger-Patrouille drei Verdächtige mit einer großkalibrigen Schusswaffe und weiterer typischer Wilderer-Ausrüstung überraschte. Ein dritter Mann konnte im Schutz der Dunkelheit entkommen.





In Südafrika, wo rund 80 Prozent aller Nashörner weltweit leben, wurden in diesem Jahr 769 Rhinozerosse von Wilderern wegen ihrer begehrten Hörner getötet. Diese bestehen wie etwa menschliche Fingernägel zwar nur aus Keratin, dennoch gelten sie in der traditionellen asiatischen Medizin als Heilmittel. Das zu Pulver verarbeitete Horn erzielt auf dem Schwarzmarkt hohe Preise.

apa