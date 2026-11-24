<BR \/><BR \/>Ob Hasen, Igel, Rehe oder Füchse: Bei einem Spaziergang im Wald kann es durchaus vorkommen, dass man auf ein verletztes, krankes oder vermeintlich verlassenes Wildtier stößt. Instinktiv will der Mensch dem Tier helfen. Aber Achtung: Man sollte nicht vorschnell eingreifen. Darauf macht Tierärztin Dr. Anna Sturaro aufmerksam. <BR \/><BR \/>Laut Dr. Sturaro gilt es grundsätzlich, zunächst auf Abstand zu bleiben und die Situation zu beobachten. Wildtiere sind den Menschen nämlich nicht gewohnt und haben Angst vor ihm. Jede Berührung kann zusätzlichen Stress auslösen. „Vor allem bei größeren Tieren sollte man daher sehr vorsichtig sein“, sagt Dr. Sturaro. „Sie könnten versuchen, sich zu wehren und den Menschen dabei verletzen.“ <BR \/><BR \/>Die Tierärztin empfiehlt, sich stets via Telefon einen Experten hinzuzuholen, um die Situation richtig einschätzen zu können: bei kleinen Säugetieren zum Beispiel das Wildtierauffangzentrum CRAB in Bozen, bei Vögeln hingegen das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol. Leidet das Tier unter eindeutigen Verletzungen oder einer Krankheit, sollte auch die Notrufnummer 112 gewählt werden. Die Notrufzentrale alarmiert wiederum den zuständigen Jagdaufseher oder Forstbeamten. <BR \/><BR \/>„Auch wenn es sich um kleine Wildtiere handelt, sollte man ebenfalls immer einen Experten dazuholen und ihm die Situation erklären“, sagt Dr. Sturaro. Es sei nämlich nicht immer Hilfe nötig. Ein typisches Beispiel sind Jungvögel, die kürzlich ihr Nest verlassen haben: Da sie noch nicht richtig fliegen können, halten sie sich in dieser Phase der Entwicklung auf dem Boden auf und werden von den Elterntieren dort gefüttert.<BR \/><BR \/> Man könnte meinen, die Jungvögel seien verlassen worden oder fänden ihr Nest nicht mehr, dabei sind die Elterntiere in der Nähe und suchen lediglich nach Nahrung. Also gilt: Zuerst abwarten, ob die Eltern zurückkehren – so auch bei ähnlichen Situationen mit Hasen, Igeln und anderen Jungtieren. Im Ernstfall können kleine Tiere in einem abgedunkelten Karton mit Luftlöchern in das entsprechende Pflegezentrum gebracht werden.<BR \/><BR \/>Auch Benedikt Terzer, Geschäftsführer des Südtiroler Jagdverbandes, schlägt in die gleiche Kerbe wie Dr. Sturaro. „Obwohl es im ersten Moment hilflos wirken mag: Nicht jedes Tier braucht unsere Unterstützung“, so Terzer. Unter dem Motto „Wildtier SOS“ hat der Jagdverband gemeinsam mit dem Amt für Wildtiermanagement einen Leitfaden erstellt, um klarzustellen, in welchen Fällen Tiere wirklich Hilfe benötigen – dieser ist <a href="https:\/\/jagdverband.it\/wildtier-sos\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier<\/a> abrufbar. <BR \/><BR \/>Zudem betont Terzer: „Leider ist es nicht möglich, alle Wildtiere wieder gesund zu pflegen.“ In Südtirol kommt es jährlich zu 1.000 Wildunfällen. Bei einigen davon tragen Tiere schwere Verletzungen davon. In schlimmen Fällen sei es Terzer zufolge besser für das Tier, es von seinem Leid zu befreien – Jagdaufseher oder Forstbeamte wüssten hierzu am besten Bescheid.