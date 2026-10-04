Aktuell befindet sich die Hirschbrunft auf ihrem Höhepunkt. In den frühen Morgen- und Abendstunden hallen die markanten Rufe der Tiere durch Wälder und Bergflanken. Ein Brunfthirsch verliert während der Brunftzeit 20 bis 30 Prozent seines Körpergewichts – Fettreserven, die er für den Winter wieder aufbauen muss. Jeder unnötige Stress, jede Störung durch Menschen oder freilaufende Hunde kann zusätzliche Kräfte kosten, die später für das Überleben im Winter fehlen.<BR \/><BR \/>Besonders heikel sind die Dämmerungsstunden. Viele Wildtiere sind genau dann aktiv, wenn Wanderer, Trailrunner oder Mountainbiker unterwegs sind. Werden Tiere aufgeschreckt, flüchten sie oft über große Distanzen. Das kostet wertvolle Energie und kann sie aus wichtigen Rückzugsgebieten verdrängen. „Der Schutz von Wildtieren ist weit mehr als eine Frage des Tierschutzes. Wildtiere sind ein wesentlicher Bestandteil funktionierender Ökosysteme. Wer Wildtiere schützt, schützt damit auch den alpinen Raum als Lebens-, Natur- und Erholungsraum“, betont Klaus Bliem, Leiter des AVS-Referats Natur und Umwelt.<BR \/><BR \/>Der AVS empfiehlt daher, auf den markierten Wegen zu bleiben, Wildruhezonen zu beachten und Hunde stets unter Kontrolle zu halten. Wer in der Dämmerung unterwegs ist, sollte sich bewusst machen, dass dies die aktivste Zeit vieler Wildtiere ist. Auch das Beobachten von Tieren sollte stets mit ausreichendem Abstand erfolgen.<h3>Fuß vom Gas bei Dämmerung<\/h3>Gerade in den frühen Abendstunden lauert auch abseits der Wanderwege eine Gefahr für die Tiere. Im Herbst, wenn Wildtiere vermehrt unterwegs sind und zudem die Tage kürzer werden, steigt auch das Risiko von Wildunfällen. „Besonders Reh- und Rotwild, aber auch Füchse und Dachse weisen eine hohe Unfallrate auf“, erklärt der Direktor des Jagdverbandes, Benedikt Terzer. Autofahrer sollten deshalb vor allem in den Morgen- und Abendstunden aufmerksam und bremsbereit sein und ihre Geschwindigkeit stets an die Sichtverhältnisse anpassen.