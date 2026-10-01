Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr nahe Olang. <BR \/><BR \/>Auf der gesamten Linie der Pustertalbahn, zwischen Franzensfeste und Innichen, kommt es weiterhin zu Ausfällen und größeren Verspätungen (Stand 9 Uhr), wie unter anderem das Portal verkehrsinfos.it berichtet. <BR \/><BR \/>Der betroffene Zug musste evakuiert werden. Personen kamen glücklicherweise keine zu Schaden. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren von Oberolang und Mitterolang sowie das Weiße Kreuz. <BR \/><BR \/>Aktuelle Infos zu den Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gibt es auch auf <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">suedtirolmobil<\/a>.