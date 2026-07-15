Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte in den vergangenen Tagen zu einem Einsatz der Carabinieri. Ein Anwohner hatte ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet, in dem sich mehrere Personen aufhielten.<BR \/><BR \/>Die alarmierten Beamten trafen kurze Zeit später im Ortskern von Auer ein und unterzogen das Fahrzeug sowie dessen Insassen einer eingehenden Kontrolle. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden die Beamten in einem Rucksack fündig. Es befanden sich drei lebende kleine Wildvögel darin.<BR \/><BR \/>Die drei jungen Männer, die aus der Provinz Bergamo stammen, konnten für den Besitz der Tiere keinerlei rechtfertigende Gründe vorweisen. Damit verstießen sie gegen die geltenden Bestimmungen zum Schutz der Tiere. <h3>\r\nVögel in die Freiheit entlassen<\/h3> Nach Rücksprache mit der Forstbehörde stellten die Carabinieri sicher, dass die Tiere in einem guten Zustand waren, um sie anschließend in die Freiheit zu entlassen. <BR \/><BR \/>Die drei Fahrzeuginsassen wurden wegen illegalen Besitzes von Wildtieren bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt. Die Carabinieri aus Truden haben die weiteren Ermittlungen übernommen.