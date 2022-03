„Will nicht, dass mein Enkel meine Tränen der Verzweiflung sieht“

Den Pullover, den Tetiana „Tanja“ Markevych (58) trägt, hat sie auf der Flucht von Freunden in Wien bekommen. Sie hat mit ihrer Tochter Alona (33) und Enkel Rinat (7) am selben Tag, an dem Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat – am 24. Februar im Morgengrauen –, ihre Heimat verlassen. Zurückgeblieben sind ihre Männer, die 78-jährige Mutter von Tetiana sowie ihre Schwester samt Familie. + von Luise Malfertheiner