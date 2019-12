Willkommen 2020 – STOL wünscht ein frohes neues Jahr

Ein erlebnisreiches Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu.





An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Lesern bedanken, die uns auch heuer wieder zu Südtirols meistgelesenem Nachrichtenportal gemacht haben. Einige halten uns seit Jahren die Treue, andere haben uns erst vor Kurzem entdeckt.Ein Dank geht auch an all jene, die uns immer wieder mit Informationen versorgen oder auch auf den einen oder anderen Fehler hinweisen.Das gesamte STOL-Team mit Redaktion, Marketing, Technik und Verwaltung wünscht allen Südtirolern und Südtirol-Liebhabern ein frohes und erfolgreiches Jahr 2020.

stol