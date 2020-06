Winnebach: 1,3 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Finanzer hatten den Seat Leon, an dessen Steuer ein 38-jähriger Slowake saß, mitten in der Nacht bei der Einreise nach Südtirol angehalten.Wie die Beamten in einer Aussendung am Donnerstag beschreiben, wirkte der Mann bei der Kontrolle äußerst nervös und beantwortete die Fragen der Finanzpolizisten sehr vage. Außerdem widersprach er sich immer wieder in seinen wenig glaubhaften Angaben, wohin er reisen wollte und warum er so spät unterwegs war.Bei einer ersten Kontrolle des Autos fanden die Finanzer einen Glasbehälter auf der Rückbank, zum Bersten gefüllt mit Münzen im Wert von insgesamt rund 1100 Euro.Die fadenscheinige Erklärung des Slowaken, er wolle die Münzen in Italien in Geldscheine umtauschen und dass es in der Slowakei keine Wechselautomaten gebe, überzeugte die Finanzpolizei nicht.Bei einer gründlichen Durchsuchung des Autos fanden sie schließlich in einem Rucksack und einer Tragetasche 3 vakuumverpackte Päckchen Marihuana, ingesamt 1,3 Kilogramm schwer und auf dem Drogenmarkt rund 11.000 Euro wert.Der Slowake wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht, die Drogen, das Auto und das Geld beschlagnahmt.

liz