Winnebach: Lkw nach 5 Tagen von Schneemassen befreit

Während einer Kontrolle am frühen Donnerstagabend entdeckte die Finanzpolizei von Bruneck am Straßenrand von Winnebach einen eingeschneiten Lkw.Die Ordnungshüter nahmen das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Darin befanden sich 2 Männer slowenischer Herkunft. Die beiden gaben an auf der Durchreise nach Österreich zu sein. Aufgrund der ergiebigen Schneefälle gab es jedoch kein Weiterkommen. Die Slowenien waren gezwungen anzuhalten.Die Finanzpolizisten kontaktierten den Bürgermeister von Innichen sowie die Freiwillige Feuerwehr von Winnebach. Wehrleute und Arbeiter der Gemeinde befreiten das Fahrzeug aus den Schneemassen. Noch am Donnerstagabend konnten die Slowenen ihre Fahrt fortsetzen.

