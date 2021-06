„Winnetou“ Jean-Marc Birkholz hatte Corona

„Es war wie eine sehr schwere Grippe“, sagte der Schauspieler.„Ich habe 2 Tage über 39 Fieber gehabt und die anderen beiden Tage am Stück durchgeschlafen“.Ab Freitagabend reitet Birkholz wieder als Winnetou über die Naturbühne der Karl-May-Spiele Elspe im Sauerland.Die Erkrankung sei für ihn nicht sein persönlicher Tiefpunkt in der Pandemie gewesen, sagte Birkholz („Verliebt in Berlin“): „So richtig reingehauen hat eher das Fehlen der Karl-May-Festspiele“.Im vergangenen Jahr musste das Sommer-Festival wie alle anderen auch abgesagt werden.

apa