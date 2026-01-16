„90 Prozent weniger Niederschlag als üblich ist in den vergangenen Monaten gefallen“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die kurze Zwischenbilanz zog er gestern, zur Halbzeit des meteorlogischen Winters. „Trotz der zwei kalten Jännerwochen sind die Temperaturen leicht überdurchschnittlich aufgrund des milden Dezembers.“ <BR \/><BR \/>Die letzte ähnlich trockene Winterhälfte gab es 2018\/2019. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73067705_quote" \/><BR \/><BR \/>Trocken bleibt es weiterhin. Am Wochenende stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. „Mehr Sonne am Samstag, mehr Wolken am Sonntag“, weiß der Experte. Ab Dienstag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss und es folgen mehrere sonnige Tage hintereinander. <BR \/><BR \/><b>Aktuelle Informationen und weitere Details zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL-Wetterseite<\/a>.<\/b>