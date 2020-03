Winter kehrt am Montag kurzzeitig zurück

Über Nacht ist der Winter zurückgekehrt, es schneit bis in die höheren Täler, u.a. im Hochpustertal, Ritten und Gröden. Am meisten in den Dolomiten, hier sind bis jetzt knapp 30 cm Schnee gefallen und ein paar Zentimeter kommen heute noch dazu. pic.twitter.com/r9OMZjT8qs — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 30, 2020

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Montag berichtet, schneit es bis in die höheren Täler, darunter im Hochpustertal, am Ritten und in Gröden.„Am meisten schneit es in den Dolomiten, hier sind bis jetzt knapp 30 Zentimeter Schnee gefallen und ein paar Zentimeter kommen heute noch dazu“, so Peterlin.Ab dem morgigen Dienstag kehrt wieder die Sonne zurück: „Anfangs braucht es noch die Winterjacke, in der Früh ist es vielerorts frostig. Bis zum nächsten Wochenende wird es aber wieder frühlingshaft, denn Schritt für Schritt wird es milder“, so Peterlin.

liz