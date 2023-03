Der Winter schaut kurz vorbei

Auch in Ridnaun im Wipptal hat es ein paar Zentimeter Neuschnee gegeben.

Über 50 Tage hat es in vielen Gebieten Südtirols nicht mehr geregnet und geschneit. Damit ist es seit dem heutigen Dienstag vorbei: In der Nacht hat es im ganzen Land begonnen zu regnen – in höheren Lagen hat es sogar geschneit.So können sich die Orte am Alpenhauptkamm rund um den Brenner über einige Zentimeter Neuschnee freuen. Aber auch im Obervinschgau hat es geschneit – das gab es heuer nicht oft.Am späten Nachmittag macht der Niederschlag eine vorübergehende Pause. Später soll dann eine Kaltfront mit kurzen, kräftigen Schauern durchs Land ziehen, sagt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Ist auch bei Ihnen der Winter zurückgekehrt?