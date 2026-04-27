Wer jetzt am Ätna auf 2600 Meter aufsteigt, landet direkt in einer Eiswelt. Stellenweise türmen sich gewaltige, sechs Meter hohe Schneewände auf, durch die man wie durch tiefe, weiße Schluchten wandert – ein völlig surrealer Anblick für diese Jahreszeit.<BR \/><BR \/>Hier ein Video.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe width="451" height="802" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/oNt6BltEBC4" title="MURI DI NEVE ALTI 6 METRI SULL'ETNA 25-04-2026" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Dieser außergewöhnliche Zustand ist das Resultat einer ungewöhnlichen Wetterfolge, die bereits Mitte Januar mit massiven Kaltlufteinbrüchen begann. Besonders der Zyklon Harry sorgte für Rekordniederschläge, die durch nachfolgende Stürme und anhaltende Tiefdruckgebiete immer weiter ergänzt wurden. Der starke Wind spielte dabei eine entscheidende Rolle, indem er die Neuschneemassen in Senken und Kratern zu gigantischen Ablagerungen auftürmte.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fetempodinevetempodimagia%2Fposts%2Fpfbid02EuQ8vBiBm82u1A3jDppWNpqLmLoUJenAChb1n1PvEJZmnVmiLYFoAYnU5BFBmz9fl&show_text=true&width=500" width="500" height="666" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Dass die weiße Pracht trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit kaum an Substanz verliert, liegt an einer stabilen Wetterlage mit Temperaturen deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Häufiger nächtlicher Frost und das Ausbleiben längerer Wärmeperioden haben die Schmelzprozesse nahezu gestoppt. <BR \/><BR \/>Dass der Ätna Ende April noch so aussieht, ist selbst für Leute, die den Berg in- und auswendig kennen, ein absolut seltener und faszinierender Anblick.