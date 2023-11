Winterchaos in Bulgarien: 1000 Orte ohne Strom

Auch in der Hauptstadt Sofia wurde die Stromversorgung in den s√ľdlichen Stadtteilen wegen besch√§digter Leitungen unterbrochen, wie bulgarische Medien am Sonntag berichteten. Von den f√ľr November ungew√∂hnlich intensiven Schneef√§llen und Verwehungen war der Nordosten des Balkanlandes am st√§rksten betroffen. Vier Regionen riefen den Notzustand aus.Landstra√üen waren wegen des vielen Schnees Berichten zufolge unbefahrbar. Abgebrochene √Ąste blockierten vielerorts die Fahrbahnen. Personenz√ľge aus der Schwarzmeerstadt Warna nach Sofia blieben wegen besch√§digten Stromleitungen stehen.Wichtige P√§sse im Balkangebirge wurden f√ľr den Verkehr vor√ľbergehend komplett geschlossen. Am Flughafen Warna fielen mehrere internationale Fl√ľge aus. Am Flughafen Sofia starteten die Maschinen mit Versp√§tung.