Wintereinbruch am Dienstag: „Sehr viel Neuschnee möglich“

„ Es ist weiterhin extrem spannend, was uns am Dienstag erwartet. Sehr viel Neuschnee ist möglich. ” — Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl, Florians Wetterseite

30 bis 60 Zentimeter Neuschnee möglich

Wettertechnisch zeigte sich das Wochenende in Südtirol von seiner besten Seite. Am Samstag und am Sonntag war der Himmel oft wolkenlos und die Sonne strahlte im ganzen Land. Auch die Temperaturen entsprachen der aktuellen Jahreszeit. Am kältesten startete Sexten mit minus 7 Grad Celsius in den Sonntag. Den ersten Morgenfrost der Saison gab es am Wochenende auch in Meran ( minus ein Grad).Zunächst scheint auch am Montag die Sonne, bevor sich im Tagesverlauf einige Wolken durchsetzen.Zu einem Wetterumbruch kommt es schließlich am Dienstag. Wie viel Neuschnee dabei tatsächlich auf Südtirol zukommt, bleibt unklar. Das hängt nämlich davon ab, ob sich bis Dienstag ein Italientief oder ein Genuatief einstellen.Ein Italientief würde für große Niederschlagsmengen nicht nur in Südtirol sorgen. Seit Samstagabend sagen die Wettermodelle aber eher ein Tiefdruckzentrum über dem Golf von Genua voraus (klassisches Genuatief), weiß der Hobby-Meteorologe.Für Südtirol würde das viel Niederschlag – vor allem in den typischen Südstaulagen – bedeuten. In höheren Lagen, also ab 1000 bis 1500 Höhenmetern wären somit 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, schreibt Schmalzl. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 700 und 1000 Metern.Insgesamt bleibt es aber bis zum Schluss spannend und die genaue Position des Tiefs wird ausmachen, wie viel Schnee Südtirol abbekommt.Am Mittwoch kehrt bereits die Sonne wieder zurück.