Besonders kräftig schneite es auch in Südtirol. Vor allem im oberen Pustertal und in den höheren Lagen präsentiert sich die Landschaft bereits tief winterlich. In den Sextner Dolomiten und der Ortlergruppe wurden die größten Neuschneemengen erwartet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389417_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut Landeswetterdienst fielen innerhalb von 24 Stunden verbreitet 15 bis 35 Zentimeter Schnee. Die Schneefallgrenze sank zeitweise auf 600 bis 1.200 Meter.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389420_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Wintersportler sind die Schneemengen eine gute Nachricht.