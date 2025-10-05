„Die Kaltfront ist mittlerweile weitergezogen, zurück bleiben weiße Berge und kalter Wind in den Tälern“, wie Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform „X“ schreibt.<BR \/><BR \/>Nach dem kurzen Winterintermezzo zeigt sich der Sonntag insgesamt freundlich, aber spürbar kühler als an den vergangenen Tagen. <BR \/> Etwas wechselhafter bleibt es dagegen am Alpenhauptkamm, dort sind einzelne Schauer möglich. In den nördlichen Tälern weht lebhafter bis starker Föhn.<h3>\r\nAb Mittwoch kehrt landesweit beständigeres Wetter ein<\/h3>Am Montag bleibt es im Norden des Landes zunächst wechselhaft, dazu weht teils Nordwind. Richtung Süden scheint dagegen häufig die Sonne. In der Nacht auf Dienstag fällt am Alpenhauptkamm etwas Regen.<BR \/><BR \/>Auch der Dienstag zeigt ein geteiltes Bild: Während es im Norden weiterhin wechselhaft bleibt, zeigt sich im Süden freundlicheres Wetter. Ab Mittwoch kehrt landesweit beständigeres Wetter ein.