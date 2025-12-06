Die Einsatzbereitschaft von der Basis in Pontives aus wird täglich von 8 bis 20 Uhr garantiert, im Wechsel mit den anderen Notarzthubschraubern zeitweise auch von 6 bis 22 Uhr. <BR \/><BR \/>Die professionell ausgebildeten Flugretter sind Freiwillige des BRD und CNSAS. Zur Besatzung zählen zudem Fachleute, die auch die Winde betätigen. Hinzu kommen die Notärzte. <BR \/><BR \/>Sie werden von der Bergrettung für die Einsätze ausgebildet. Für Einsätze nach Lawinenabgängen steht täglich auch eine Hundestaffel bereit. Diese wird von der Finanzwache (SAGF), Staatspolizei, CNSAS und BRD gestellt. <BR \/><BR \/>Als Hubschrauber kommt ein H 135 T3 von Airbus zum Einsatz, der mit einer Seilwinde mit 90 Meter Kabellänge und 272 Kilogramm Nutzlast ausgestattet ist. Alle Notrufe laufen über die Notrufzentrale 112.