Wintersperre am Staller Sattel aufgehoben: Eingeschränkte Öffnung

Die Wintersperre am Staller Sattel ist nach umfangreichen Schlägerungsarbeiten nun auch von Südtiroler Seite aufgehoben. Ein Grenzübertritt auf der Verbindung zwischen dem Osttiroler Defereggental und dem Südtiroler Antholzer Tal ist ab Freitag, den 29. Mai ab 17 Uhr aufgrund einer aktuell geltenden Verordnung auf jenen Verkehr eingeschränkt, der in unmittelbarem Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten in der Grenzregion liegt.