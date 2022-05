Winzer aus der ganzen Welt in Düsseldorf – 56 Produzenten aus Südtirol mit dabei

Von links: Andreas Kofler (Präsident Konsortium Südtirol Wein) und Eduard Bernhart (Direktor Konsortium Südtirol Wein). - Foto: © Südtirol Wein / DOMINIC EILERT

ProWein ist seit über 25 Jahren die wichtigste Wein- und Spirituosenmesse der Welt. Über 5500 Aussteller präsentieren rund 300 Anbaugebiete in etwa 60 Ländern. Aus Südtirol geben 56 Winzer einen kontrastreichen und spannenden Einblick in die Vielfalt der Südtiroler Weinwelt. Dabei stellen 46 Winzer ihre besten Weine am 405 Quadratmeter großen und von IDM Südtirol organisierten Südtiroler Gemeinschaftsstand E71 in Halle 15 vor, weitere 10 Weinproduzenten haben Präsentationsflächen außerhalb.„Der Gemeinschaftsstand schenkt den Betrieben „ein geografisches Dach„. Gleichzeitig wird das Image gestärkt und die Strahlkraft von Südtirol Wein im internationalen Kontext erhöht“, erklärt Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein.Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein, unterstreicht weiters: „ProWein ist ein internationales Schaufenster, in dem wir die Qualität und Vielfalt unserer Produkte präsentieren, um dadurch neue Kunden und neue Märkte zu gewinnen. Durch den Besuch von Fachmessen wie diesen, wollen wir die Weine aus Südtirol international bewerben und ihre Bekanntheit sowie Präsenz auf der ganzen Welt forcieren“.Für 60.000 internationale Fachleute aus Fachhandel, HoReCa und dem Cateringbereich ist die jährlich stattfindende ProWein das unumstrittene zentrale Branchenevent und die ideale Plattform zum Networking und Aufspüren neuer Trends und Produkte.In den beiden vergangenen Jahren musste die Messe pandemiebedingt ausgesetzt werden, dementsprechend groß ist das Interesse in diesem Jahr. Das freut Winzer aus Südtiroler und den anderen Regionen des Landes sehr, denn 40 Prozent der Besucher gaben bei der letzten Umfrage an, sich für Weine aus Italien zu interessieren.