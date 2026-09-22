Gegen 15 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzkräfte. Ein Baum war auf eine Hochspannungsleitung nahe der Bahnlinie gefallen und in der Folge in Brand geraten. Wenig später griff das Feuer auch auf eine Böschung über.<BR \/><BR \/>Der Verkehr wird durch den Brand nicht beeinträchtigt.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Mittewald, Franzensfeste und Vahrn sind derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Einsatzkräfte gehen jedoch davon aus, den Brand bald unter Kontrolle zu bringen.