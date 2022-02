Wipptal: Junghandwerker gründen Bezirksgruppe

Das Netzwerk stetig zu erweitern und sich regelmäßig mit Berufskollegen auszutauschen, zählen zu den vordergründigen Bestrebungen der Junghandwerker im Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa). Aus diesem Grund hat sich die Landesgruppe sehr über die Gründung der neuen Bezirksgruppe Wipptal gefreut. „In erster Linie wollen wir junge Leute für das Handwerk begeistern. Wir wollen zeigen, wie spannend und vielseitig unsere Berufe sind. Außerdem wollen wir den Zusammenhalt zwischen den Bezirken stärken und Erfahrungen austauschen und uns gegenseitig motivieren“, erklären die neuen Bezirksvorsitzenden der Junghandwerkergruppe im Wipptal Manuel Plank und Lea Trenkwalder, „jeder der interessiert ist, der Gruppe beizutreten, kann sich gerne bei uns melden.“Der Landesobmann der Junghandwerker Alexander Dallio und die lvh-Bezirksobfrau Petra Holzer waren bei der offiziellen Gründung dabei. Holzer unterstreicht: „Wir werden die motivierte Gruppe stärken und unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass der Nachwuchs sich zusammenschließt und verschiedene Aktionen initiiert. Am besten gelingt es jungen Menschen, andere junge Leute mit ihrer Leidenschaft für den Beruf zu begeistern.“Dieselbe Meinung vertritt auch Dallio: „Für mich als Landesobmann und auch persönlich ist es eine große Freude, dass wir wieder eine Bezirksgruppe im Wipptal haben. In der Jugend liegt die Zukunft und ich bin der Meinung, dass junge Handwerker besser den Kontakt mit interessierten Jugendlichen aufbauen können. Ich wünsche ihnen gutes Gelingen und hoffe, dass sie all ihre Ziele umsetzen können!“

