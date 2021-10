„Wir fürchten um unsere Sicherheit“

Ein Mann schlägt am helllichten Tag die Scheibe der Tür ein, die in die Untergeschosse der Handelskammer führen. Bilder wie im Video zu sehen sind im Innenhof der Handelskammer leider an der Tagesordnung, wie auch die Nutzer der umliegenden Gebäude beklagen.