„Wir haben ein Sicherheitsproblem“: hds schlägt Alarm

Wirtschaftstreibende fühlen sich hilflos

Der Vorfall ereignete sich kürzlich in der Südtiroler Straße. Zur Sperrstunde wurde Betreiber Franz Niederegger von 4 Männern ausländischer Herkunft verprügelt (hier lesen Sie mehr dazu) „Der Vorfall im Stadtzentrum sorgt für Schlagzeilen: Kein Wunder reiht sich dieser Fall zu vielen anderen kriminellen Vergehen vornehmlich in unseren Städten und die direkt oder indirekt Wirtschaftstreibenden und Mitarbeitern im Handel und in der Gastronomie immer wieder Schaden zusetzen“, ärgert sich der Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser.„Fakt ist: Wir haben ein Sicherheitsproblem in Südtirols Orten. Bei Händlern und Gastronomen sowie Mitarbeitern ein sehr aktuelles und gefühltes Thema“, so Moser.Nicht selten fühlen sich Wirtschaftstreibende hilflos aufgrund von Straftaten, „die sich ständig wiederholen und Ausmaße einnehmen, die nicht mehr hinnehmbar sind“. Auch viele Mitarbeiter sind verängstigt. Händler und Gastronomen sehen dringenden Handlungsbedarf.„Behörden, Ordnungshüter und Politik sind beim Thema Sicherheit klar gefordert, gemeinsam vorzugehen und an einem Strang zu ziehen. Denn sonst wird es nur schlimmer. Es geht hier nicht um Lausbubenstreiche. Es ist harter Tobak. Es braucht endlich effiziente Lösungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität und für mehr Sicherheit für alle“, betont der hds-Präsident abschließend.