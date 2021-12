„Fast nur Ungeimpfte auf den Intensivstationen“

Die Zahlen: Auf den Südtiroler Covid-Intensivstationen befinden sich derzeit fast nur ungeimpfte Personen. Was die normalen Covid-Stationen in den Krankenhäusern betrifft, so befänden sich dort laut Widmann rund 70 Prozent ungeimpfte Patienten und 30 Prozent geimpfte.„Bei den Geimpften handelt es sich um hochbetagte Personen oder um Hochrisikopatienten.“ Es sei also ganz klar, wer den Sanitätsbetrieb belaste.„Wir müssen aber“, so Widmann, unbedingt vermeiden, dass der Sanitätsbetrieb überlastet werde, da dies auf Kosten der anderen Gesundheitsdienste gehe, dass also notwendige Operationen, Eingriffe oder Visiten verschieben werden müssten.„Es ist also klar, wir müssen weiterhin so viele Bürger wie möglich zur Impfung bewegen“, so der Landesrat.

sor