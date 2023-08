Wir haben viel von unserer Identität verloren

„ Südtirol hat zuletzt vieles dazugewonnen. Deshalb geht es uns inzwischen gut. Sehr gut sogar. Aber wir haben ganz offensichtlich auch viel verloren. Viel von unserer Identität. ” — Günther Heidegger, stellvertretender Chefredakteur

100 Jahre ist es her. Da wurden die finstern Wolken über Südtirol kohlrabenschwarz. Gekratzt hat den traurigen Jahrtag diese Woche kaum einen.Der Blickwinkel hat sich verschoben. Ein Blick ins Online-Lexikon Wikipedia genügt. Da ist ganz Südtirol italienisch. Alle Gemeinden. Alle Vereine. Alle Persönlichkeiten. Sogar der Obmann der Südtiroler Volkspartei ist „ein italienischer Politiker".Echt jetzt? Das Edelweiß hat einen italienischen Chef? Natürlich nicht. Aber die Botschaft ist klar: Alles, was in Italien liegt, steht und fällt, ist italienisch. Und diesen Unsinn plappern immer mehr nach. Ohne nachzudenken. Ansonsten müsste ihnen irgendwann auffallen, dass Italien nicht gleich Italienisch bedeuten muss.Oder will jemand ernsthaft behaupten, dass – nur so als Beispiel – der SV Tramin ein italienischer Verein ist?Na also! – Seit dem August 1923 ist viel Zeit vergangen. Und Südtirol hat zuletzt vieles dazugewonnen. Deshalb geht es uns inzwischen gut. Sehr gut sogar. Aber wir haben ganz offensichtlich auch viel verloren. Viel von unserer Identität.