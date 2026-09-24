In Bozen wird seit Jahrzehnten über den Hörtenbergtunnel debattiert und diskutiert – nur gebaut wird er nicht. Der Unmut darüber ist groß, auch in der Bozner SVP. Gemeinderätin Sylvia Hofer fordert das Land deshalb auf, das Projekt endlich umzusetzen – oder sich auf Alternativen zu konzentrieren, die weniger problematisch sind.<BR \/><BR \/><BR \/>In der SVP Bozen ist der Unmut über die Lage entsprechend groß. Auf der letzten Sitzung des Ortausschusses war der Hörtenbergtunnel einmal mehr Thema. Eingeladen war der Landtagsabgeordnete Franz Locher, der im Juli im Landtag einen Beschlussantrag zum Tunnel eingebracht hat.<BR \/><BR \/>„Die Rückendeckung des Landtagsabgeordneten ist wichtig, denn die Gemeinde Bozen braucht Unterstützer im Landtag. Der Hörtenbergtunnel fällt ja in die Landeskompetenz“, erklärt die Bozner Gemeinderätin Sylvia Hofer (SVP) gegenüber STOL. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362681_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sie fordert für Bozen „ein Gesamtkonzept für alle Umfahrungen – egal, ob sie aus dem Süden, Westen oder Osten kommen. Es kann nicht sein, dass wir immer nur über den Hörtenbergtunnel sprechen. Eigentlich hätte im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden sollen, dabei ist die Planung noch immer nicht abgeschlossen.“ <BR \/><BR \/>Wie in vielen anderen Städten gebe es auch in Bozen Grundwasser, für das es aber beim Bauen Lösungen gebe. „Diese kosten vielleicht etwas mehr, müssen aber gefunden werden“, so die Gemeinderätin. In Bozen und Umgebung lebe rund 40 Prozent der Südtiroler Bevölkerung, täglich kämen mehr als 20.000 Pendler in die Stadt. „Zudem wird in Bozen rund 50 Prozent der Wirtschaftsleistung Südtirols abgewickelt. Es kann also nicht sein, dass kleine Ortschaften mit 400 Einwohnern für Millionenbeträge große Umfahren bekommen, während die Boznerinnen und Bozner immer die Gelackmeierten sind“, kritisiert Hofer. <h3>\r\n„Wenn nicht der Hörtenbergtunnel, dann eben Guntschna-Projekt“<\/h3>Auch werde der Hörtenbergtunnel nur funktionieren, wenn die Verkehrsanbindung als Gesamtkonzept gedacht werde. Dazu gehöre insbesondere die Weiterführung in Richtung Guntschna und die Anbindung im Süden über die SS 12. <BR \/><BR \/>„Wenn man den Hörtenberg-Tunnel derzeit nicht auf die Reihe bekommt, soll man inzwischen mit der Guntschna-Umfahrung anfangen. Wichtig ist, dass überhaupt endlich begonnen wird. Wir wollen nicht länger warten, sondern Druck aufbauen. Denn es kann nicht sein, dass seit 20 oder 30 Jahren geplant wird, aber in der Landeshauptstadt kein großes Verkehrsprojekt gebaut wird. Nicht ein einziges. Das kann es einfach nicht sein“, unterstreicht Hofer. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider stehe rund eine Milliarde Euro zur Verfügung. „Er soll endlich einen Teil davon für Bozen zurücklegen“, so Gemeinderätin Hofer.<BR \/><h3>\r\n„Es braucht mehr politischen Druck auf das Land“<\/h3><b>Herr Landtagsabgeordneter Locher, Sie haben im Juli im Landtag einen Beschlussantrag zum Hörtenbergtunnel vorgelegt und diesen dann vorerst bis zum Herbst vertagt. Sie fordern, dass das Land innerhalb Ende 2026 mit der Gemeinde Bozen die definitive Trasse definiert.<\/b><BR \/><BR \/>Franz Locher: Die Studie zum Hörtenbergtunnel durch das Landesamt für Straßenbau hat bekanntlich ergeben, dass eine Zu- und Ausfahrt im Bereich des Kreisverkehrs bei der Kohlerer Seilbahn, u.a. wegen des Grundwassers, sehr schwierig umzusetzen ist. Daraus wird wahrscheinlich nicht viel werden. Deshalb setze ich mich dafür ein, andere Lösungen zu finden. Nachdem ich den Beschlussantrag im Landtag eingereicht habe, hieß es von Landesrat Daniel Alfreider, dass für das Projekt Hörtenbergtunnel noch Gespräche notwendig seien, auch mit den Technikern. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362684_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Was haben die Gespräche ergeben?<\/b><BR \/><BR \/>Locher: Ob diese Gespräche geführt wurden, weiß ich nicht. Den Beschlussantrag im Landtag werde ich sicher weiterverfolgen. Ich werde unnachgiebig dahinter sein. Es braucht mehr politischen Druck.<BR \/><BR \/><b>Welche Zu- und Ausfahrt in Stadtnähe ist wahrscheinlich?<\/b><BR \/><BR \/>Locher: Wahrscheinlich muss der Hörtenbergtunnel direkt auf die Innsbrucker Straße oder auf die SS12-Anbindung geführt werden. Alles andere wird schwierig. Über den Hörtenbergtunnel wird seit Jahrzehnten geredet, aber es geht auch um das Guntschna-Projekt, denn auch eine Nordwest-Umfahrung ist nötig. Bozen braucht eine Gesamtplanung, sonst kommt man nicht weiter. Die Stadt muss vom Verkehr entlastet werden.