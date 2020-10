Wir müssen uns sofort einschränken

Der Aufruf geht an alle, die Abstände und die Hygieneregeln einzuhalten sowie die Maske zu tragen. Das ist der letzte verzweifelte Versuch, die Bevölkerung zu einer Art freiwilligen Lockdown zu bewegen, bevor es notwendig werden könnte, wieder einen von oben zu verordnen.Es ist wirklich 5 vor 12! Das Robert-Koch-Institut hat unser Land schon zum Risikogebiet erklärt. Die Folgen sind schlimm für den Tourismus und das gesamte Wirtschaftsleben. Wenn wir jetzt nicht imstande sind, mit selbst auferlegten Einschränkungen die Ansteckungswelle zu bremsen, werden wir bald wieder fremdbestimmt und eingeschränkt leben müssen. Die Folgen kennen wir. Das will niemand! Daher müssen wir JETZT handeln!Das Rezept wäre einfach: Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, Oberflächen reinigen. Dazu kommt eine große Portion Selbstdisziplin, weil laut Experten die Verbreitungsherde im familiären Umfeld liegen. Das heißt, alle vier Regeln auch zu Hause befolgen. Zudem müssen unbedingt Feiern aller Art und Zusammenkünfte von mehreren Personen vermieden werden – und wenn sie unausweichlich sind, nur mit Maske, Abstand und Hygiene.Unsere Mobilität müssen wir massiv einschränken. Reisen und Fahrten sollten nur dann gemacht werden, wenn sie unausweichlich sind. Wenn wir damit SOFORT beginnen, haben wir noch eine Chance, die Ansteckungsfälle zu bremsen.Packen wir es an: Verzichten wir ab heute auf persönliche Wünsche und Bedürfnisse zum Wohl aller – und zum eigenen Wohl.

