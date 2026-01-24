<BR \/><b>Italienweit nehmen die Verschreibungen von Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche zu. In Südtirol ist die Zahl sogar höher als im italienischen Durchschnitt. Warum?<\/b><BR \/>Dr. Andreas Conca: Mit Sicherheit nicht deswegen, weil man bei uns leichtsinnig mit solchen Verschreibungen umgeht. Im Gegenteil, Verschreibungen erfolgen ausschließlich nach genauen Diagnosen. In Südtirol schauen wir nur schon wesentlich länger genauer auf die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Wenn wir überzeugt sind, dass ihnen Medikamente helfen, dann verschreiben wir sie. In einigen anderen Regionen scheut man sich davor. <BR \/><BR \/><b>Weil es gesellschaftlich verpönt ist? <\/b><BR \/>Dr. Conca: Es gibt diese Haltung, „wie kann man so was nur Kindern verschreiben“. Und wer es tut, wird abgewatscht. Wir tun es in Südtirol transparent, evidenzbasiert und ausschließlich zum Wohl der Betroffenen. Wenn man von der Richtigkeit überzeugt ist, dann muss man die öffentliche Schelte aushalten. Andererseits zeigen die jüngsten Daten einen maßgeblichen Anstieg der Verschreibungen staatsweit, insbesondere im Trentino, wo man das Thema lange Zeit vernachlässigt hat. In Südtirol gibt es diesen Anstieg nicht mehr, wir haben einfach früher aufmerksam hingeschaut. <BR \/><BR \/><b>Liegt der Anstieg der Verschreibungen nur an mehr Aufmerksamkeit?<\/b><BR \/>Dr. Conca: Nein. Dafür gibt es mehrere Gründe. Mehr Sensibilität und Wissen in diesem Bereich sind nur ein Grund. Bessere und gezielter einsetzbare Medikamente sind ein anderer. Aber leider ist der zunehmende Druck, unter dem unsere Kinder und Jugendlichen stehen, ein weiterer Grund. Und zum Glück hat es gerade mit Corona eine Entstigmatisierung gegeben – und Kinder, Jugendliche und ihre Eltern suchen nach Hilfe. <BR \/><BR \/><b>Bleibt aber die Tatsache, dass der Anteil an Kindern und Jugendlichen zunimmt, die diese Medikamente brauchen?<\/b><BR \/>Dr. Conca: In der Tat. Und das wohl zum einen aus genetischen und\/oder umweltbedingten Gründen. Aber auch aus sozioökonomischen Gründen. Und während der Druck steigt, sinkt die Resilienz unserer jungen Generationen. Und hier müssen wir uns als Gesellschaft fragen: Wie können wir unsere Kinder und Jugendlichen künftig widerstandsfähiger machen? Angesichts der vielen Krisen weltweit werden sie es brauchen. Es stecken schließlich nur allzu oft reale Ängste dahinter. In unserer digitalen, globalisierten und vernetzten Welt prasseln Meldungen über Krisen, Kriege und Klimawandel ungefiltert auf sie ein. Ich bin hier nicht für Verbote, aber eine Steuerung wird es brauchen. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/immer-mehr-kids-in-suedtirol-nehmen-psychopharmaka" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier die Zahlen und Fakten zum Thema.<\/a>