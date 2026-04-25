Das verwahrloste Bozner Café Theiner ist seit dem Rückzug des langjährigen Pächters ein Dauerproblemfall in der Altstadt. Jetzt bahnt sich eine definitive Lösung für das Lokal in allerbester Lage an.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Seitdem sich der langjährige Pächter Graziano Di Muccio im Oktober 2023 zurückgezogen hat, ist das Lokal am Beginn der Wassermauer-Promenade zu einem Dauerproblemfall geworden. Nach langer Verwahrlosung wurde es von einem neuen Pächter provisorisch hergerichtet und im April 2025 wieder eröffnet, jedoch bereits nach wenigen Monaten wieder geschlossen, da sich der Pächter zurückzog. <BR \/>Seitdem steht das Café erneut leer. Mittlerweile hat die Stadtverwaltung beschlossen, keinen neuen Pächter mehr zu suchen, zumal der Pachtvertrag für die Trafik und das Imbisslokal im Gebäude, das der Stadtgemeinde gehört, ausläuft. <BR \/><BR \/><BR \/>In der Immobilie befand sich früher ein Kiosk, erst später wurde eine Bar eingerichtet. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Stadtverwaltung habe sich gegen eine kurzfristige Wiedereröffnung des Cafés entschieden, man setze mit der Sanierung auf eine definitive Lösung, so der Stadtrat. „Wir haben festgestellt, dass die Immobilie saniert werden muss. Es gibt bereits bauliche Probleme, zum Beispiel mit der Kanalisation, die mittlerweile im Wurzelbereich der Bäume liegt und deshalb neu verlegt werden muss.“ <BR \/><BR \/><BR \/>Bevor das Projekt aber starten könne, müssten im Nachtragshaushalt, der jetzt anstehe, die Mittel für die Sanierung des Gebäudes bereitgestellt werden. „Dann werden wir zuerst die Arbeiten ausschreiben und dann einen neuen Pächter suchen, der ein völlig neues, großes Cafè langfristig betreiben wird. Denn die Trafik und das Imbisslokal werden mit dem Auslaufen der Verträge ebenfalls schließen. Diese Räume werden dann Teil eines völlig neuen, viel größeren Café Theiner“, erklärte Della Ratta. Das Interesse sei groß, da es sich um einen attraktiven Standort am Beginn der Promenade handle. „Wir haben bereits einige Interessenten getroffen“, betonte der Stadtrat für Vermögen. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Pächter des Tabakladens und des Schnellimbisses wüssten, dass die Verträge ausliefen und sie ihre Tätigkeit dort nicht mehr lange fortführen könnten. „Aber nach der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes werden wir sehen, ob die Verträge für die zwei Pächter eventuell kurzfristig für mehrere Monate verlängert werden, um in der Zwischenzeit die Projektierung für die Umbauarbeiten durchführen zu lassen. Damit könnten die Betreiber der Trafik und des Imbisslokals ihren Betrieb bis zum eigentlichen Start der Sanierungsarbeiten vorübergehend weiterführen“, so der Stadtrat.