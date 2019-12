„Wir trauern und beten für die Opfer“

„In unserem Skigebiet hat sich am Samstag eine furchtbare Tragödie ereignet. Drei Menschen wurden durch eine Lawine getötet, die auf die Talabfahrt niederging“, so heißt es in der Mitteilung.





„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schnalstaler Gletscherbahnen AG und aller Schnalstaler Betriebe sind tief betroffen. Wir trauern und beten für die Todesopfer. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Die Schnalstaler Gletscherbahnen AG wird alles dazu beitragen, um die Ursache für den Lawinenabgang ermitteln zu können und wir sichern den betroffenen Familien unseren vollen Beistand zu.“Im Einvernehmen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Schnals, Karl Rainer und dem Präsidenten des Tourismusvereins Walter Zerpelloni, wurde das Silvester-Feuerwerk in Kurzras abgesagt.

