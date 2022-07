„Wir verkünden durch unser Leben“ „Wir verkünden durch unser Leben“

Eine Primiz – das hat es in Gossensaß schon seit 84 Jahren nicht mehr gegeben. Umso größer war die Freude, dass Neupriester Matthias Kuppelwieser am Sonntag seine erste Heilige Messe in seiner Heimatpfarrei feierte.