„Wir würden ja gerne in Südtirol arbeiten, aber...“

Erst am vergangenen Mittwoch wurde Dr. Daniela Negra (Mitte) für ihre Arbeit über Endometriose in Bozen mit dem Förderpreis für wissenschaftliche Arbeiten 2023 prämiert. Es ist ihr ein Anliegen, die Unterschiede in der Ausbildung von Hausärzten aufzuzeigen. DLife/MG