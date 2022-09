Wirbel um Zeichentrickfilm mit Peppa Wutz

In der Beschwerde fordern sie, der Rai die Ausstrahlung einer Folge des Zeichentrickfilms Peppa Wutz (im italienischen TV: Peppa Pig) zu verbieten, in der eine Figur 2 Mütter hat. Sollte die Rai die Folge doch ausstrahlen, sollte die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt bestraft werden.„Weder in der Natur noch rechtlich kann es 2 Mütter geben. Die in Italien geltenden Gesetze müssen eingehalten werden“, erklärte Giovanardi. Fratelli d'Italia hatte vergangene Woche an die Rai appelliert, die Folge des Trickfilms nicht zu senden, in dem ein neuer Protagonist, Penny Eisbär, mit 2 Müttern lebt. Die Rechtspartei sprach von „inakzeptabler Gender-Indoktrination“ durch den Trickfilm.Katholische Gruppierungen starteten eine Online-Petition, um die Rai daran zu hindern, die Episode des Zeichentrickfilms mit dem Titel „Familien“ zu senden, in dem Penny Eisbär seine Familie beschreibt. „Ich lebe bei meiner Mutter und meiner anderen Mutter. Eine Mutter ist Ärztin, die andere kocht Spaghetti. Und ich liebe Spaghetti“, sagt Penny Eisbär.