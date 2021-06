Wird das ein unbeschwerter Sommer, Herr Falk?

Der Pandemie geht auch in Südtirol die Puste aus. Wird sie in den Sommermonaten ganz von der Bildfläche verschwinden? Und kann sie – wie im Vorjahr – im Herbst in einer neuen Welle zurückkehren? Der Biostatistiker Markus Falk wagt eine Prognose – und warnt. + Von Michael Eschgfäller