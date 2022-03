Wird das endlich wieder ein Sommer ohne Maske, Herr Falk? Wird das endlich wieder ein Sommer ohne Maske, Herr Falk?

Green Pass, Tests, Quarantäne & Co.: Viel Ballast der Pandemie-Zeit dürfen wir in den kommenden Wochen beiseite legen. Kommt also ein unbeschwerter Sommer ganz ohne Schutzmaske? Der Biostatistiker Markus Falk wagt eine Prognose – und hat eine klare Forderung. + Von Michele Manca