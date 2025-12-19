<BR \/><BR \/>Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) begrüßt die endgültige Verabschiedung der Änderungen des Gesetzes zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz durch die Abgeordnetenkammer. Mit der nun vorgesehenen Möglichkeit, dass Mitarbeitende von gastgewerblichen Betrieben die verpflichtende Sicherheitsausbildung doch wieder innerhalb von 30 Tagen ab Arbeitsbeginn absolvieren können, wird ein zentrales Anliegen des HGV gelöst. <BR \/><BR \/><h3>\r\nAuf strukturelle Besonderheiten der Branche hingewiesen <\/h3>\r\nIm Staat-Regionen-Abkommen vom 17. April dieses Jahres über die Ausbildung im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist vorgesehen, dass Mitarbeitende den Arbeitssicherheitskurs vollständig vor Aufnahme der Arbeitstätigkeit abgeschlossen haben müssen. <BR \/><BR \/>Der HGV hatte deshalb gemeinsam mit den nationalen Dachorganisationen Federalberghi und FIPE die strukturellen Besonderheiten der Branche, insbesondere Saisonalität, häufigeren Personalwechsel und überwiegend niedriges Gefährdungsrisiko, eingebracht und konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet. <BR \/><BR \/>Dieser Einsatz auf gesamtstaatlicher Ebene „trägt nun Früchte, worüber wir sehr froh sind“, betont HGV-Präsident Klaus Berger. „Denn die neue Verpflichtung, sämtliche Schulungen zwingend vor Arbeitsantritt abzuschließen, war in der betrieblichen Realität schwer umsetzbar und hätte weder der Sicherheit noch der Qualität gedient.“<BR \/><BR \/><h3>\r\nArbeitssicherheit wirksam, aber <h3>\r\nauch<\/h3>\r\n praktikabel umsetzen <\/h3>\r\n „Die Gesetzesänderung, die nun verabschiedet wurde und für Mitarbeitende im Gastgewerbe eine Frist von 30 Tagen für den Abschluss des Arbeitssicherheitskurses vorsieht, öffnet die Tür für eine sachliche und differenzierte Diskussion, wie Arbeitssicherheit wirksam, aber auch praktikabel umgesetzt werden kann“, ergänzt HGV-Direktor Raffael Mooswalder.<BR \/><BR \/>Der HGV unterstreicht weiters, dass es sich dabei nicht um eine Absenkung der Sicherheitsstandards, sondern um eine zeitliche Flexibilisierung handelt, die sowohl den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch die organisatorischen Erfordernisse der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe berücksichtigt. Die Verantwortung der Arbeitgebenden für eine ordnungsgemäße und vollständige Schulung bleibt uneingeschränkt aufrecht.<BR \/><BR \/>Aus Sicht des HGV ist die Entscheidung des Parlaments ein positives Signal. Gleichzeitig sieht der Verband weiteren Gesprächsbedarf, um das System der Sicherheitsausbildung langfristig einfacher, digitaler und besser auf die Realität der Dienstleistungsbranchen abgestimmt weiterzuentwickeln, heißt es abschließend in einer Presseaussendung des HGV.