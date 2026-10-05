Die Naherholungszone am Virgl wurden im fernen 1907 erschlossen, und zwar mit einer Standseilbahn von Untervirgel aus, nahe dem Schießstand. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Bergstation sowie der obere Teil der Bahn bei Bombenangriffen zerstört. 1957 wurde die Standseilbahn durch eine Luftseilbahn ersetzt, die 1976 aber endgültig den Betrieb einstellte. 1980 zerstörte ein Brand dann das Gebäude der ungenützten Bergstation.<BR \/><BR \/>Zum damaligen Naherholungsgebiet gehörten ein Hotel, ein Freischwimmbad, mehrere Tennisplätze sowie eine Bocciabahn. Die Anlage erfreute sich großer Beliebtheit. Aufgrund ihrer Nähe zur Altstadt, der frischen Luft vor allem im Sommer galt der Virgl schon bald nach seiner Erschließung als beliebtes Ausflugsziel,<BR \/><BR \/>Heute ist von der einstigen Idylle kaum noch etwas zu sehen. Obwohl heute noch einige wenige Familien am Virgl leben, wirkt das Gebiet ziemlich verlassen.<h3>Wirtin: „Man kämpft jeden Tag ums Überleben“<\/h3>Ivana Unterweger, die gemeinsam mit ihrer Familie den Wendlandthof am höchsten Punkt des Virgls betreibt, weiß gut Bescheid: „Wir sind die einzigen, die den Virgl noch am Leben erhalten“, erzählt die Wirtin im Gespräch mit uns. Bis vor fünf oder sechs Jahren gab es noch einen Gasthof am Virgl, den Kohlerhof. Die Besitzer haben sich dann aber dazu entschlossen, einen Schlussstrich unter dieses Kapitel zu ziehen.<BR \/><BR \/>„Man kämpft jeden Tag ums Überleben“, stellt Unterweger klar. Probleme gebe es gleich mehrere. Die wohl größte Hürde ist die Erreichbarkeit. „Wir bekommen oft Anfragen von Reisegruppen, die gerne zu uns kommen würden. Die Anfahrt mit einem Bus ist wegen der zu schmalen Straße aber nicht möglich“, ärgert sich Unterweger. Auch größere Transportfahrzeuge etwa von Getränke- oder Lebensmittellieferanten, schaffen es nicht bis zum Wendlandthof. „Das gleiche gilt für größere landwirtschaftliche Geräte“, so Unterweger.<BR \/><BR \/>Ein zusätzliches Problem sei, dass Google Maps nicht die richtige Route zum Wendlandthof anzeige. Die Wirtin habe die Stadtverwaltung bereits des öfteren darauf hingewiesen. „Den Versprechen, man werde sich darum kümmern, folgten jedoch keine konkreten Maßnahmen“, bedauert Unterweger.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Bewohner am Virgl fordern seit langer Zeit auch eine Sanierung der Zufahrtsstraße, die sich in einem denkbar schlechten Zustand befindet. „Auch die Einfahrt bei Untervirgl müsste verbreitert werden“, unterstreicht Unterweger. Auch hier Fall habe die Gemeinde mehrfach versprochen, Hand anzulegen.<BR \/><BR \/>Zur Situation am Virgl sagt Unterweger: „Das Gebiet hat sich von einer beliebten Naherholungszone zu einem heruntergekommenen Gelände entwickelt. Die Bezeichnung 'Hausberg' ist seit Jahren nicht mehr gerechtfertigt.“<BR \/><BR \/>Entlang der Zufahrt über den Kalvarienberg „halten sich nachts viele Obdachlose auf. Außerdem kommen im Sommer viele Jugendliche in Gruppen herauf, um zu grillen. Sie verschaffen sich einfach illegal Zutritt zum ehemaligen Hotel und richten dort mitunter Sachschäden an“, weiß die Wirtin des Wendlandthofes. Neben illegalen Müllablagerungen sei auch der Lärm, den Obdachlosen und Jugendliche verursachen, ein Problem.<h3>„Seilbahn? Ja, aber nicht bis nach Kohlern“<\/h3>Was das verlassene Hotel sowie die Tennisplätze und das Schwimmbad betrifft, sieht die Wirtin großes Potenzial. Auch eine Seilbahn könnte sie sich durchaus vorstellen, „aber nur, wenn diese nicht weiterführt nach Kohlern, sondern nur bis zum ehemaligen Hotel am Virgl“, sagt sie. Die Kohlererbahn, die am Bozner Boden startet und als älteste Seilbahn der Welt gilt, solle unverändert erhalten bleiben. „Wir wollen nicht auch noch Seilbahnstützen auf unserem Grund, die Strommasten der Überlandleitungen reichen aus“, erklärt Unterweger. Alternativ dazu könnte der Virgl über eine Straße mit Kohlern verbunden werden. <BR \/><BR \/>Letztlich liege es an der Gruppe Schoeller aus München, das Areal aufzuwerten, das seit wenigen Jahren ihr gehört. „Ich würde mir zudem wünschen, dass wir als Anrainer in Zukunft einbezogen werden, denn der Virgl liegt uns am Herzen“, so Unterweger.