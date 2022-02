„Wirtschaft durch die Zeit“: Webinar-Trilogie macht in Südtirol halt

Politische und gesellschaftliche Veränderungen waren im letzten Jahrhundert vor allem in den Grenzregionen eine große Herausforderung für die Wirtschaft. Die Webinar-Reihe des Slowenischen Wirtschaftsverbands Kärnten „Wirtschaft durch die Zeit“ betrachtet die wirtschaftlichen Auswirkungen der regionalen Volksgruppenpolitik in Europa an den Beispielen Kärnten, Südtirol und Triest.Die Abendveranstaltung vom 17. Februar stand unter dem Motto „Tradition: Solidarität“. Nach den Grußworten von Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, sprach Georg Grote vom Institut für Minderheitenrecht von Eurac Research zum Thema. Die beiden weiteren Vorträge hielten der Autor Hansjörg Telfser zum Marmorabbau im Vinschgau sowie der Geschäftsführer der Sennerei Drei Zinnen, Florian Hellweger.„Die Webinar-Trilogie steht im Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, von der alle Beteiligten profitieren. Ziele sind dabei ein Wissenstransfer und der wirtschaftliche, wissenschaftliche und technologische Fortschritt in Südtirol, Kärnten und Slowenien“, erklären Handelskammerpräsident Michl Ebner und Andrej Hren vom Slowenischen Wirtschaftsverband Kärnten.Die Handelskammer Bozen pflegt seit Jahren gute Kontakte mit dem Slowenischen Wirtschaftsverband Kärnten. Dieser ist der wirtschaftliche Dachverband der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Bereits im November 2016 wurde ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, um die Beziehungen zwischen Südtirol, Kärnten und Slowenien zu vertiefen und zu stärken.Vor dem Südtirol-Event startete die Reihe unter dem Motto „Herausforderung: Grenze“ in Kärnten. Am 24. Februar findet das abschließende Webinar „Möglichkeit: Hafen“ zum Standort Triest statt. Interessierte können sich auf der Homepage des Slowenischen Wirtschaftsverbandes Kärnten kostenlos anmelden. Eine Simultanübersetzung Slowenisch – Deutsch ist vorgesehen.Die Aufzeichnungen der vergangenen Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Slowenischen Wirtschaftsverbandes Kärnten unter www.sgz.at/webinar/de abrufbar.

stol