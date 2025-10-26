Bei der Brustkrebs-Akademie wurden die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und neue Behandlungsmöglichkeiten sowie die neuesten Entwicklungen und Ergebnisse in Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in einer patientinnengerechten Sprache vorgetragen.<BR \/><BR \/>Der abschließende Teil der Tagung war dem psychoonkologischen Aspekt der Erkrankung gewidmet, in den Luisa Nadalini eingeführt hat. Bei einem Runden Tisch, moderiert von Nicole Dominique Steiner, tauschten sich mamazone Deutschland und mamazone Südtirol zum Thema „Wenn Narben Kraft geben“ aus.<BR \/><BR \/>Es referierten u.a. Prof.Christian Marth (Frauenklinik Innsbruck), Prof. Nina Ditsch, Dr. Mariarosa Di Biase, Dr. Luca Tondulli und Prof. Claudio Zamagni. Durch die Tagung führte Dr. Sonia Prader.<BR \/><BR \/>Der Zuspruch seitens des Publikums im Saal sowie auch online war groß. Dies ist für die Organisatorinnen der Diplompatientin ein Ansporn die 19. Ausgabe der Brustkrebs-Akademie Diplompatientin zu planen. Sie wird traditionsgemäß an einem Samstag im Brustkrebsmonat Oktober 2026 wie gewohnt an der Eurac in Bozen stattfinden.