Wissenschaftliches Komitee: Discos können mit 35 Prozent Auslastung öffnen

14 Monate nach der kompletten Schließung der Diskotheken hat das wissenschaftliche Komitee, das die Regierung in Rom in Sachen Pandemie berät, für die Wiedereröffnung der Tanzlokale grünes Licht gegeben – allerdings mit einer Auslastung von 35 Prozent der Kapazität in Innenräumen und von 50 Prozent im Freien. Gäste werden in den Lokalen keine Masken tragen müssen.